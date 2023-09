Alta Velocità Milano-Parigi, si allungano i tempi di ripristino della tratta ferroviaria

Ancora forti disagi per chi deve spostarsi in treno tra Italia e Francia. A due settimane dalla frana nella valle della Maurienne il ministro francese dei Trasporti Clément Beaune ha infatti sottolineato come il ritorno all normalità del traffico ferroviario dell’Alta Velocità sia ancora lontano.

"Preferisco essere molto chiaro - ha precisato secondo quanto riportato da ilsole24ore.com - per non creare poi delusioni. Si tratta di almeno due mesi, certamente anche di più, di sospensione del traffico ferroviario. Bisogna prima sgomberare tutto per accedere al tunnel ferroviario e poi andare a verificare i danni e intervenire".



L'aggiornamento Trenitalia

Dal canto suo Trenitalia sul sito uffficiale conferma che la circolazione tra Modane e Chambéry continua a essere sospesa. “Non si hanno al momento previsioni sul ripristino della funzionalità della linea” si legge sul sito, che indica anche quali siano i treni cancellati.



Si tratta in particolare dell’FR 9292 Milano Centrale (6:25) - Modane - Paris Gare de Lyon (13:22); dell’FR 9281 Paris Gare de Lyon (7:30) - Modane - Milano Centrale (14:07); dell’FR 9287 Paris Gare de Lyon (15:16) - Modane - Milano Centrale (22:07) e dell’FR 9296 Milano Centrale (15:53) - Modane - Paris Gare de Lyon (22:34).



Trenitalia precisa però che la circolazione con il Frecciarossa tra Parigi e Lione prosegue regolarmente.



Tra qualche giorno inizieranno anche i lavori di manutenzione del traforo del Monte Bianco, rinviati per evitare intasamenti dopo la frana. “Avranno una durata senza dubbio abbreviata” rispetto alle previsioni degli interventi straordinari, ha spiegato Beaune. “Andranno avanti circa 7 settimane invece delle 15 previste” ha precisato. Intanto il traforo del Frejus ha riaperto al traffico pesante.