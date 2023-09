Delta, focus sul lavoro di squadra: partnership con il campione Tom Brady

Il sette volte campione del Super Bowl, imprenditore e filantropo Tom Brady ha siglato una partnership innovativa con Delta Air Lines che lo vedrfà diventare consulente strategico a lungo termine per il vettore, portando al sua esperienza di lavoro di squadra.

L’inedita partnership si rispecchia nella filosofia ‘Keep Climbing’ di Delta, come spiega il ceo della compagnia, Ed Bastian (nella foto con Brady): “Il personale di Delta - sostiene - è motivato dal suo impegno nel raggiungere prestazioni di altissimo livello, dall'eccellenza e dal desiderio di realizzare i risultati migliori del settore. L'ingresso di un leader come Tom nel team di Delta porta avanti la nostra missione di connettere il mondo e contribuisce ad accelerare il nostro impegno nel migliorare continuamente".



Le iniziative

Numerose le iniziative che coinvolgeranno Brady in attività al fianco dei dipendenti e dei clienti. Brady collaborerà con Delta per sviluppare e suggerire strumenti strategici di formazione e lavoro di squadra per gli oltre 90mila dipendenti della compagnia aerea, sosterrà l'identità del marchio del vettore in alcuni elementi del marketing e del coinvolgimento dei clienti e supporterà il lavoro di Delta per incidere positivamente sulle comunità in cui i dipendenti vivono e lavorano.



Nel suo primo anno, Brady lavorerà a stretto contatto con i dipendenti di Delta per l'onboarding, la familiarizzazione culturale e l'immersione nell'organizzazione del vettore. Brady apparirà anche nel programma 'Gaining Altitude' di Bastian, una serie di dibattiti individuali con conversazioni sul superamento delle avversità, le prestazioni, la perseveranza e altro ancora.