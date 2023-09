"Gli aerei sono stati pieni durante il mese di luglio e le persone hanno continuato a viaggiare in numero sempre maggiore. È importante sottolineare che le vendite anticipate dei biglietti indicano che la fiducia dei viaggiatori rimane elevata e ci sono tutte le ragioni per essere ottimisti sulla continua ripresa". Sono queste le parole con cui Willie Walsh, direttore generale della Iata, ha accolto i dati di traffico relativi a luglio.

A livello generale l’andamento del mercato è ormai prossimo al 96% rispetto ai livelli prepandemia e il trend fa prevedere che si possa raggiungere presto il pareggio, considerando che la ripresa in Asia è sempre più sostenuta.



Ma se l’industria del trasporto aereo procede spedita, meno ottimismo ha dimostrato Walsh in merito ad altri aspetti, legati in parte anche alle decisioni governative. In particolare il direttore generale Iata ha puntato il dito su alcune decisioni come il taglio della capacità di alcuni aeroporti. Inoltre rimane la criticità legata ai controllori di volo, i cui stop rischiano di minare la ripresa.