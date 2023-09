Carey, Wizz Air: “Il decreto sul caro voli è illegittimo”

Torna in primo piano il decreto sul caro voli. Il provvedimento ancora sul tavolo del ministro delle Imprese e del Made in Italy Adolfo Urso rientra sulla scena mentre è iniziato il round di incontri con le compagnie aeree della Penisola per analizzare la situazione reale del comparto. E si registrano già le prime reazioni.

Ad aprire l’attacco contro l’indirizzo del Governo è stata Wizz Air, per bocca del suo presidente Robert Carey, approdato a Roma proprio per un faccia a faccia con Urso. E in un’intervista pubblicata da Repubblica Carey non ha usato mezzi termini: “Il decreto è illegittimo”.



Le motivazioni

Il presidente del vettore low cost ungherese spiega: “Si tratta di un provvedimento palesemente contrario ai regolamenti dell’Ue. E queste norme sono addirittura incomprensibili per una compagnia aerea come la nostra che, dal suo arrivo sul mercato italiano, ha abbassato le sue tariffe del 50%”. L’assunto del manager è quello più volte sbandierato nell’analisi di questo tema, ovvero l’andamento dei prezzi in base alla domanda, oltre ovviamente alla questione dei costi che gravano sulle compagnie.



Quanto alla ricetta per invertire la tendenza, Carey si allinea al pensiero comune delle low cost: una forma di liberalizzazione che consenta di aumentare l’offerta e la concorrenza con conseguente riduzione dei prezzi. E un intervento sulle tasse aeroportuali.