Ryanair potenzia la capacità per Natale: 1,6 milioni di posti in più

Più posti per Natale. Non è un regalo, ma un impegno poderoso sul piano della capacità quello annunciato nelle scorse ore da Ryanair. La compagnia aerea si appresta infatti ad aggiungere 1 milione 600mila posti su oltre 600 rotte per far fronte alla crescente domanda per le feste di fine anno.

Il potenziamento della capacità sarà reso possibile attraverso, si legge su TravelMole, l’attivazione di voli aggiuntivi nel periodo compreso tra il 15 dicembre e l’8 gennaio.



“Ryanair è lieta di annunciare un regalo di Natale anticipato per i nostri clienti in risposta alla forte domanda natalizia”, ha commentato responsabile della comunicazione di Ryanair, Jade Kirwan.