Grimaldi Lines partner di 'Autunno in Barbagia'

Ancora tanta Sardegna nella programmazione e nelle offerte di Grimaldi Lines. Anche per il 2023 la compagnia sarà partner di Autunno in Barbagia, la manifestazione itinerante che da anni è una finestra spalancata sul vero cuore della Sardegna.

Per l’occasione Grimaldi Lines propone il 20% di sconto su partenze selezionate dei collegamenti marittimi Livorno-Olbia, Civitavecchia-Olbia, Civitavecchia-Porto Torres, Barcellona-Porto Torres e viceversa.



L’offerta è valida per prenotazioni effettuate entro il 15 dicembre e per viaggiare in determinati giorni.

All’edizione 2023 di Autunno in Barbagia prevista dal 2 settembre al 17 dicembre a cura della Camera Commercio di Nuoro e dell’Azienda Speciale Aspen, prenderanno parte 33 località dell’entroterra sardo.



A turno, ogni week-end, i paesi accoglieranno i visitatori, mettendo in scena il loro patrimonio: dai sentieri di Bitti, che portano a oasi naturali incontaminate con laghetti, cascate e picchi granitici, alle testimonianze archeologiche del territorio di Oliena, fino agli oltre 200 menir di epoca neolitica.

Ma quello di Autunno in Barbagia non è solo un viaggio attraverso la storia e i paesaggi, ma anche un appuntamento con le antiche tradizioni di enogastronomia e artigianato.