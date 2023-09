Ci sarà ancora più Europa nella prossima stagione estiva di Air Canada. E anche l’Italia vedrà un incremento importante dei collegamenti transatlantici operati dal vettore nordamericano. La compagnia gioca d’anticipo e lancia l’operativo a lungo raggio per la summer 2024, con un ritorno ai livelli del 2019.

Per quanto riguarda la Penisola è prevista l'introduzione di sei frequenze settimanali aggiuntive in totale da Roma, Venezia e Milano verso il Canada fino a un massimo di 35 servizi settimanali per l'estate 2024, riflettendo un aumento della capacità del 30% rispetto all'anno precedente. Lo schedule prevederà dunque un massimo di tre voli giornalieri da Roma a Toronto o Montreal, voli giornalieri da Venezia a Toronto o Montreal, nonché da Milano Malpensa a Montreal.



"La notizia di oggi sottolinea l'importanza dell'Italia per il network globale di Air Canada e siamo entusiasti di annunciare un aumento del servizio verso il Canada per l'estate 2024 - dice Mark Galardo, executive vice president, revenue and network planning -. Siamo orgogliosi di consolidare la nostra posizione di compagnia aerea che offre più voli diretti tra Italia e Canada rispetto a qualsiasi altro vettore, oltre ad essere la scelta preferita per i viaggi d'affari tra i principali hub economici di entrambe le nazioni”.



Sul fronte del resto dell’Europa, invece, è previsto un nuovo volo annuale tra Montreal e Madrid e l’avvio in anticipo dei voli stagionali su Amsterdam e Copenhagen da Montreal e su Bruxelles ed Edimburgo da Toronto.