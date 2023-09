Arriva la condanna di Aci Europe per la decisione del governo olandese di ridurre la capacità dell’aeroporto di Amsterdam Schiphol.

L’esecutivo ha, infatti, deciso, per venire incontro alle richieste di mitigazione del rumore, di ridurre già dall’estate 2024 i voli sull’aeroporto, portandoli a 460mila movimenti.



Dalla stagione invernale 2024 i movimenti dovranno scendere ulteriormente, a quota 452.500.



“L’esito del processo per la gestione del rumore, come debitamente richiesto dalla normativa Ue, non è semplicemente accettabile – dice Olivier Jankovec, direttore generale di Aci Europe, come si legge su Traveldailynews -. Il governo olandese non ha sufficientemente considerato le misure alternative proposte che avrebbero permesso di raggiungere gli obiettivi di mitigazione del rumore stabiliti senza richiedere una riduzione della capacità a Schiphol”.



Per questo il direttore di Aci Europe chiede all’Unione europea di intervenire per garantire il rispetto dei principi del Balance Approach come previsto dal diritto comunitario.