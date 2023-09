Hertz lancia Easy, la nuova tariffa trade per i noleggi mensili

Hertz e Global Gsa lanciano Easy, la nuova tariffa esclusiva dedicata al trade e riguardante i noleggi mensili.

Easyè consente la prenotazione di noleggi in Italia per uno o più mesi, con prezzi altamente competitivi, franchigie ridotte in caso di danno o furto del veicolo e la massima flessibilità, grazie alla possibilità di cancellare gratuitamente fino a un'ora prima del noleggio.



L'offerta Easy è disponibile presso gli oltre 230 uffici di noleggio Hertz in Italia ed è prenotabile per una vasta gamma di veicoli, compresi i modelli elettrici Tesla Model 3 LR e Polestar 2.

Easy si unisce alla gamma di tariffe pensate per i viaggiatori d'affari delle piccole e medie imprese, tutte disponibili sul sito di prenotazione b2b www.hertz-gsa.it.



Oltre a Easy, le agenzie di viaggi troveranno altre opzioni come la tariffa Executive, che include copertura totale per danno e furto, la E-Lite, che coniuga convenienza e franchigie minime e Flexible, la soluzione con prezzi flessibili.