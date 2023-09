Regno Unito, il ceo di easyJet chiede un’analisi indipendente sul caos voli

easyJet chiede di fare luce sui disagi avvenuti negli aeroporti del Regno Unito la scorsa settimana. L’amministratore delegato della low cost, Johan Lundgren, ha chiesto che sia fatta un’analisi indipendente sulle cause che hanno mandato in tilt i sistemi di controllo del traffico aereo britannico (Nats), portando solo nella giornata di lunedì 28 agosto alla cancellazione di oltre un quarto delle partenze previste.

Parlando alla Press Association, riporta ttgmedia.com, Lundgren ha affermato che un incidente di questa portata “non sarebbe dovuto accadere” e “non deve accadere” di nuovo. “I passeggeri - ha continuato - meritano un’inchiesta completa e indipendente, che non solo si traduca in miglioramenti significativi per evitare che un incidente di questa portata si ripeta, ma che consideri anche un’ampia gamma di questioni oltre questo incidente”.