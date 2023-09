Foggia: numeri in crescita per l’aeroporto Gino Lisa

L’aeroporto Gino Lisa di Foggia registra un traffico in crescita. Come riporta Foggiatoday, non si tratta soltanto dei voli da e per Milano, Torino, Catania, Verona e Mostar. A interessare lo scalo sono anche voli privati, l’ultimo dei quali è quello che è atterrato direttamente da San Paolo in Brasile. Ripartendo poi alla volta di Bodrum.

Anche i numeri ufficiali sono positivi: a luglio, per lo scalo di viale degli Aviatori, sono passati 6mila 218 passeggeri e 132 voli con un riempimento medio di quasi il 50%, ovvero 400 passeggeri in più rispetto al mese precedente. Numeri costantemente in crescita dall’inizio dell’anno non solo in vista delle vacanze, ma anche grazie all’aumento dell’offerta.