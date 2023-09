Continuità Sardegna, Solinas a Bruxelles: il 6 settembre vertice con l’Ue

La questione dei voli di continuità in Sardegna approda a Bruxelles. È previsto mercoledì 6 settembre il vertice tra il presidente della Regione Christian Solinas, l’assessore regionale ai Trasporti Antonio Moro e la commissaria europea dei Trasporti, Adina Valean.

Il vertice è stato fissato in seguito alla richiesta di incontro inviata da Solinas alla Commissione Ue per porre sotto i riflettori le criticità dei collegamenti aerei da e verso l’isola.



Secondo quanto anticipa unionesarda.it, il presidente Solinas e l’assessore Moro sottoporranno alla commissaria Valean un dossier contenente le principali problematiche relative alla continuità così come è attualmente strutturata. “Porteremo i numeri che certificano le carenze in ordine all’attuale bando, il sottodimensionamento del traffico ha comportato una programmazione del numero di frequenze insufficiente a soddisfare volumi traffico residenti e ha causato l’effetto imbuto che si crea in tutti gli scali sardi, soprattutto nei giorni più caldi dell'estate”, ha spiegato Moro, aggiungendo che “ribadiremo che le valutazioni fatte sul traffico residenti della Sardegna sono errate e sottostimate e spiegheremo il nostro obiettivo: aggiornare i contratti in essere (che scadranno a ottobre 2024), programmando più voli e introducendo il meccanismo che impone il tetto alle tariffe, come stabilito dal decreto del governo italiano”.