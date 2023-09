Monarch Airlines, incerta la ripresa delle attività

La ripresa di Monarch Airlines dopo la cessazione delle attività avvenuta nel 2017 ha subito una battuta d’arresto.

Dopo l’annuncio del ritorno alle attività divulgato dai nuovi proprietari del marchio, non è ancora stata presentata alcuna richiesta di certificazione come operatore aereo e, come riporta Travelmole, i piani di rilancio del brand sarebbero al momento sospesi a causa di fondi insufficienti.



Dal canto suo, la Civil Aviation Authority ha dichiarato di non aver ricevuto alcuna richiesta da Monarch in merito al nulla osta per l’effettuazione di servizi commerciali, un procedimento che comunque richiederebbe almeno un anno di tempo.