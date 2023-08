Incidente di Brandizzo, sospesi i treni regionali, Alta velocità regolare

Circolazione ferroviaria sospesa tra Settimo e Chivasso per gli accertamenti, da parte delle autorità, in prossimità di Brandizzo, dove ieri notte, poco prima di mezzanotte, un gruppo di operai è stato travolto da un treno in transito mentre era al lavoro per la sostituzione di alcuni binari. Cinque le vittime, tutti dipendenti della Sigifer di Borgo Vercelli, una ditta specializzata nell’armamento ferroviario.

A causa dell’incidente stanno subendo ritardi e cancellazioni anche i treni regionali delle linee Torino-Milano, Sfm2 Pinerolo-Chivasso, Torino-Aosta, Biella-Torino E Chivasso-Alessandria. I treni regionali sospesi sono sostituiti da un servizio bus attivo tra Torino Porta Nuova e Chivasso e tra Chivasso-Brandizzo e Settimo. Anche i treni Intercity tra Milano e Torino stanno subendo cancellazioni, limitazioni di percorso e sostituzioni con bus. La circolazione sulla linea ad Alta Velocità è, invece, regolare.