Dovrebbe essere una questione di giorni: la chiusura dell'accordo per la cessione di Italo al gruppo Msc della famiglia Aponte, per una cifra che dovrebbe superare i 4 miliardi, sembra ormai cosa fatta.



Secondo le indiscrezioni, dunque, la firma potrebbe essere posta già a settembre.

Fonti vicine alla trattativa danno er certa l’intesa che vedrebbe la cessione delle quote detenute dal fondo americano Gip, già socio di Msc in Til, al gruppo capitanato da Gianluigi Aponte.

Come riporta La Stampa, a vendere le quote ad Aponte sarebbero però quasi tutti gli azionisti. Gip possiede oggi il 72,6% di Italo, Allianz l’11,5%, Infra Investor il 7,6%, MoLagers lo 0,6%. Il restante 7,7% è di soci italiani che hanno venduto a Gip e hanno poi deciso di reinvestire.

Secondo alcune fonti, il fondo Usa sarebbe poi intenzionato a riacquistare una quota intorno al 30% della compagnia ferroviaria (che fra l’altro controlla anche i pullman di ItaloBus), che resterebbe comunque saldamente nelle mani di Aponte con il 51%.



Lo scopo della mossa di Aponte è chiaro: mettere in rete il trasporto passeggeri e la compagnia da crociera del gruppo, ma anche sviluppare la connettività di Italo fuori Italia guardando a Spagna, Francia, Germania e ricalcando una strategia già messa in atto da Ferrovie dello Stato.