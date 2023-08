Il traffico aereo sembra davvero avviato a una ripresa duratura, specie per quanto riguarda l’Europa. Sebbene il numero di voli operati dagli scali del Vecchio Continente sia ancora sotto i livelli del 2019 (-9%), è pur vero che si tratta delle migliori performance del settore subito dietro Asia e Nord America.

Le proiezioni su settembre

Nel mese di settembre 2023, secondo i dati elaborati da Cirium sulla base delle partenze già programmate in tutta Europa, si contano 739mila decolli con il Regno Unito, la Spagna, la Germania e l'Italia a primeggiare addirittura a livello mondiale.

Tra gli aeroporti più trafficati del mese di settembre, è Istanbul a posizionarsi al primo posto della Top 10 europea con una crescita del 10% sul 2019 (anno in cui era al quinto posto) e a guadagnarsi, parallelamente, il sesto piazzamento su scala globale pressoché a pari merito con Los Angeles.



Il primato di Fiumicino

Tra i dieci scali più attivi d'Europa non manca Roma Fiumicino, l'hub della Capitale chiude la classifica con un -15% sul 2019 e 208 destinazioni servite.

Continuando il confronto con il settembre del periodo pre-pandemia, una 'quasi' new entry nella Top 10 è London Gatwick. Già nel 2022, infatti, l'aeroporto britannico aveva agguantato il nono posto che mantiene saldo anche quest'anno con 193 destinazioni servite e solo un -4% sul 2019.



Londra fra le top

Restando a Londra, come riporta Simpleflying.com, London Heathrow si mette al collo la medaglia d'argento passando da quarto nel settembre '19 a secondo nel settembre '23. Bronzo per Amsterdam che rimane stabile sul terzo gradino del podio, seguito da Francoforte ancora ben distante da quella prima posizione di quattro anni fa (-15% sul 2019). A metà classifica, infine, si trovano Parigi Cdg, Madrid, Monaco e Barcellona. A soffrire maggiormente è lo scalo bavarese che registra un -24% rispetto al 2019.



Gaia Guarino