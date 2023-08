Sarà probabilmente il mese prossimo a vedere la chiusura dell'accordo per la cessione di Italo al gruppo Msc della famiglia Aponte, per una cifra che dovrebbe superare i 4 miliardi. Secondo le indiscrezioni, dunque, la firma potrebbe essere messa già a settembre.

Nel frattempo, però, i soci della società dell’alta velocità sono stati remunerati, a fine luglio, con un’altra maxi-cedola per circa 200 milioni di euro che, come spiega Il Sole 24 Ore, sommata a quella dello scorso aprile porta il totale a ben 350 milioni di euro di dividendi corrisposti.



Uiltrasporti sul piede di guerra

Una situazione che il segretario generale della Uiltrasporti Claudio Tarlazzi e il segretario nazionale Roberto Napoleoni non esitano a definire “indecorosa”.



"Mentre ai soci di Italo-Ntv vengono assegnati dividendi da capogiro - sottolineano -, alle lavoratrici e ai lavoratori della società viene negato un salario adeguato attraverso un contratto che la Uiltrasporti si è rifiutata di sottoscrivere perché fortemente inadeguato rispetto al pieno recupero del potere d'acquisto perso".



Proprio per questo il sindacato ha confermato che continuerà la sua battaglia per un salario equo e condizioni di lavoro migliori “a partire dal prossimo sciopero di 24 ore, confermato per domenica 17 e lunedì 18 settembre".