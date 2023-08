Qantas rinnova la flotta a lungo raggio: ordinati 24 aerei a Boeing e Airbus

L’obiettivo è quello di rinnovare la flotta a lungo raggio, sostituendo i velivoli più obsoleti e inquinanti. Così Qantas ha deciso di effettuare un ordine per 24 nuovi aerei, che arriveranno a partire dal 2027 e per il prossimo decennio.

Il vettore ha annunciato di aver acquistato 12 A350 e 12 Boeing 787. Gli A350 saranno utilizzati per i voli del Project Sunrise, i collegamenti diretti di Qantas per Londra e New York.

Come parte dell’accordo, la compagnia aerea avrà ulteriori opzioni sui diritti d’acquisto e l’accesso, a partire dal 2028, a 500 milioni di litri di fuel per l’aviazione sostenibile (Saf), un carburante che, realizzato con scarti domestici e alimentari, riduce dell’80% le emissioni di carbonio.



"Una decisione generazionale"

L’amministratore delegato del gruppo, Alan Joyce, parlando di questo contratto come di una “decisione generazionale” dell’azienda, ha spiegato a TTG Media che i nuovi aeromobili arriveranno nell’arco di un decennio e più “e faranno parte della flotta per vent’anni, sbloccando nuove rotte e migliorando l’esperienza di viaggio dei nostri clienti, oltre a nuovi posti di lavoro e promozioni per il nostro personale”.



Il nuovo ordine si aggiunge alla decisione di Qantas di rinnovare la propria flotta con 149 nuovi aeromobili nazionali, inclusi sette della famiglia A320.