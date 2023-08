Austria, mezzi gratis per un anno a chi si tatua KlimaTicket

Un abbonamento annuale gratuito per i mezzi a chi si tatua la scritta ‘KlimaTicket’ (nome del biglietto unico che consente di usufruire dei servizi di trasporto pubblico) o un altro simbolo della lotta ai cambiamenti climatici. Questa l’idea lanciata da qualche settimana dal Governo austriaco per incentivare la mobilità sostenibile.



A lanciare l’idea qualche settimana fa è stata la ministra per il Clima e l’Energia Leonore Gewessler, nel corso del Frequency Festival che si è svolto nella St Pölten. Da quel momento sono stati organizzati diversi eventi per promuovere l’iniziativa, che, non a caso, ha come slogan ‘Una promozione che ti entra nella pelle’.

Al momento, riporta fanpage.it, sarebbero nove le persone che hanno ricevuto il biglietto annuale in omaggio perché hanno scelto di tatuarsi.



La formula KlimaTicket solitamente ha un costo di 1.095 euro.