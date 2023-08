Vendita Ita e notifica Ue, fonti vicine al dossier: “I contatti tra le parti sono in corso”

L’iter per la notifica dell’operazione Ita-Lufthansa alla Commissione Ue è in pieno corso. In seguito alla pubblicazione del nostro articolo, fonti vicine al dossier ci fanno sapere che “anche se la transazione non è ancora stata formalmente notificata alla stessa Commissione, i contatti tra le parti sono ancora in corso”, precisando che “le interlocuzioni sono state infatti avviate prima della firma dell’accordo tra Mef e Lufthansa e successivamente intensificate”.

Nella nota inviata a TTG Italia, spiegano inoltre che “come da prassi, la Commissione ha costituito un gruppo di lavoro dedicato al dossier e i contatti attualmente in corso sono tipici della fase di pre-notifica, che precede la formale notifica dell’operazione e in cui si svolgono tutti i necessari approfondimenti per assicurare la completezza della documentazione da presentare in sede di notifica. Le parti stanno dunque collaborando con il gruppo di lavoro della Commissione fornendo dati e informazioni utili per procedere alla notifica formale dell’operazione, sulla base dell’accordo sottoscritto a giugno scorso tra Mef e Lufthansa, con l’obiettivo di arrivare ad ottenere l’autorizzazione in tempi breve”.

A. N.