Traffico aereo in tilt in Gran Bretagna. Per tutta la giornata, un guasto ai sistemi di controllo ha generato grandi disagi ai viaggiatori. L’autorità britannica per il traffico aereo, come riporta Quotidiano.net, ha informato che a causa di problemi tecnici sono state applicate restrizioni ai voli per garantire la sicurezza.

A complicare le cose, il fatto che oggi fosse una delle giornate a maggior traffico. Il Nats ha segnalato come i problemi tecnici abbiano costretto i controllori a ridurre la velocità di atterraggio e decollo causando decine di voli in ritardo sia in entrata che in uscita dal Regno Unito per una media di circa tre ore.



Si tratta di un problema di tipo informatico di grave entità e di portata nazionale sebbene non abbia portato al momento alla decisione di chiudere lo spazio aero.



I problemi tecnici, registrati a partire dalla mattinata, sono stati risolti nel pomeriggio. Gli ingegneri sono riusciti a individuare e a risolvere il guasto, ha confermato un portavoce della Nats, ma i ritardi e le cancellazioni accumulatesi sono comunque destinati a farsi sentire per ore. Il ritorno alla normalità è previsto tra almeno 24 ore.



Disagi anche in Italia, con ad esempio ritardi segnalati all’aeroporto di Venezia per 5 voli in partenza per Londra.