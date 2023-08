Ita Airways: arriva il primo A220-300 con livrea azzurra

L’Airbus A220-300 con livrea ‘azzurra’ entra ufficialmente nella flotta di Ita Airways.

La consegna è avvenuta durante la cerimonia svoltasi presso lo stabilimento di Airbus dedicato agli A220 a Mirabel, in Canada. Presenti Francesco Presicce, accountable manager Ita Airways e chief technology officer, Benoit Schultz, ceo di Airbus Canada, head of A220 programme office, Wouter Van Wersch, Airbus executive vice president region e sales Europe e Walter Garrett, chief representative, technical asset Mgt.



Dedicato ad Alessandro Mazzola, l’A220 ha fatto il volo di trasferimento a Fiumicino, da dove a seguito delle ispezioni dell’Enac, inizieranno i voli della compagnia.



“Oggi aggiungiamo alla nostra flotta il primo Airbus A220 completamente realizzato secondo il nuovo design di cabina Ita Airways all’insegna del made in Italy – ha detto Presicce -. L’A220 consentirà alla compagnia di sviluppare ulteriormente il proprio network nazionale e internazionale e rappresenta un ulteriore passo nella strategia di sviluppo della nuova flotta più sostenibile ed efficiente con tecnologie all'avanguardia che ottimizzano l'efficienza e la qualità del servizio, riducendo significativamente l'impatto ambientale”.



Quinto A220-300 ad entrare nella flotta Ita Airways e primo a sfoggiare la livrea azzurra, l’A220 è equipaggiato con elementi innovativi, come i sedili più ampi, il nuovo lighting personalizzato, i finestrini più grandi e le cappelliere più capienti.

La cabina offre complessivamente 149 posti ed è configurata nelle classi di servizio Business ed Economy, con interni firmati dal designer Walter De Silva.



L’A220-300 è inoltre dotato di un sistema di connectivity wi-fi grazie al quale il viaggiatore potrà utilizzare pacchetti modulati in base alle sue esigenze: messaggistica, mailing e streaming.

Intitolato ad Alessandro Mazzola, l'aereo va a consolidare la strategia di Ita Airways che prevede una flotta interamente composta da aeromobili Airbus, 74 attualmente in operativo. Entrerà in servizio sulle destinazioni del corto raggio nel network nazionale e internazionale da Roma Fiumicino e Milano Linate verso Genova, Torino, Napoli, Ginevra, Zurigo e Monaco.