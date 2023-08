Tempesta alle Baleari: centinaia di italiani bloccati a Palma di Maiorca

Centinaia di turisti italiani sono bloccati a Palma di Maiorca a causa della tempesta Rea che si è abbattuta nelle scorse ore sulle Baleari, mandando in tilt il traffico aereo.



Secondo quanto si apprende da lastampa.it, la Farnesina ha comunicato di aver preso contatti con il Consolato per rimediare alla situazione, dovuta alla cancellazione di 8 voli diretti verso la Penisola nella serata di ieri, 27 agosto.

“Il Consolato generale d’Italia a Barcellona in stretto raccordo con la Farnesina sta prestando assistenza ai connazionali bloccati a Palma di Maiorca a causa del maltempo, che ha comportato ritardi e cancellazioni nei collegamenti aerei da e per l’arcipelago delle Baleari”, ha comunicato il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale.



Sotto accusa per aver causato lo stallo dei connazionali Ryanair. La low cost è stata aspramente criticata dai passeggeri per aver fornito scarsa assistenza. Su questo fronte, il Ministero degli Esteri ha fatto sapere di aver preso contatti con il vettore. “Il Consolato Generale è in contatto con la compagnia aerea interessata dai disguidi per provvedere al tempestivo inserimento dei connazionali sui primi voli disponibili, mentre alcuni sono già riusciti a lasciare Palma di Maiorca”.