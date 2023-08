Traforo del Monte Bianco: dal 4 settembre chiusura per lavori

Dal 4 settembre e fino al 18 dicembre il traforo del Monte Bianco resterà chiuso.

La decisione è legata alla realizzazione del progetto di rifacimento di due porzioni di volta di 300 metri ciascuna all'interno della galleria che collega Courmayeur, in Valle d'Aosta, a Chamonix, nel dipartimento francese dell'Alta Savoia. Come riporta fanpage.it, durante gli oltre 3 mesi di lavori, è previsto lo smontaggio di tutti gli impianti di sicurezza sulla volta.



Il cambio della viabilità impatterà negativamente sul traffico, costringendo i circa 5.300 mezzi che in media transitano ogni giorno dal Monte Bianco a trovare un tracciato alternativo.

Il sito ufficiale del traforo offre le mappe degli itinerari alternativi consigliati. Gli itinerari alternativi possibili sono il tunnel del Frejus, il tunnel del Gran San Bernardo e fino a quando transitabile il colle del Piccolo San Bernardo. Previsto un aumento di passaggi anche sulla tangenziale di Torino con il rischio di lunghe code nelle ore di punta.



Dal punto di vista economico, si stima una flessione del Pil del 2% per la Valle d’Aosta e dello 0,3% per il Nord-Ovest. Ogni anno, dal Traforo autostradale del Monte Bianco transitano 9,7 milioni di tonnellate di merci su 220 milioni totali di tutti i transiti alpini.



Una seconda fase di test è prevista per la primavera del 2024: altri 640 metri di volta saranno sottoposti a lavori di bonifica, con un nuovo sistema di impermeabilizzazione per un costo totale per entrambi i progetti 2023 e 2024 di 50 milioni di euro.