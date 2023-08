Finnair nella regione artica, nuovi voli dalla Finlandia alla Norvegia nella winter

L’aumento della domanda turistica per la regione artica ha spinto Finnair a incrementare i collegamenti lanciando voli diretti tra Rovaniemi, in Finlandia, e Tromsø, in Norvegia. Saranno operati a partire dal 2 dicembre due volte la settimana, il giovedì e il sabato, con aerei Atr da 68 posti.

La durata del volo è di un’ora e mezza e i collegamenti si protrarranno per tutta la stagione invernale, fino al 30 marzo 2024. “Un’occasione - spiega a TravelDailyNews Antti Tolvanen, Svp Network & Revenue Management di Finnair - per unire sia la Lapponia, sia la Norvegia settentrionale in un unico tour. La natura artica e le esperienze di viaggio di alta qualità attraggono visitatori provenienti da varie parti del mondo, come l’Asia e l’Europa centrale”.



Finnair continuerà inoltre a operare voli diretti tra Helsinki e Tromsø e volerà anche a Bergen, Bodø, Oslo e Trondheim in Norvegia.