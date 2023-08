Maltempo, circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Milano-Venezia

Circolazione ferroviaria rallentata sulla linea Milano-Venezia a causa del maltempo che in queste ore si sta abbattendo sul Nord Italia. Lo fa sapere attraverso una nota Trenitalia, precisando che sulla tratta “è in corso l’intervento dei tecnici” e che i treni ad Alta velocità e regionali “possono registrare un maggior tempo di percorrenza fino a 15 minuti”.

Per precauzione e al fine di garantire la sicurezza dei passeggeri i mezzi stanno inoltre viaggiando a velocità ridotta.



Ai clienti in procinto di mettersi in viaggio la società ferroviaria consiglia di consultare lo stato della circolazione a questo link.