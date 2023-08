Trenord: da venerdì 1 settembre aumenta il costo dei biglietti

Da venerdì 1 settembre aumenteranno i costi di biglietti e abbonamenti Trenord, l'azienda che gestisce il trasporto ferroviario in tutta la Lombardia.

In dettaglio, gli aumenti non riguardano il listino Stibm, ovvero le tariffe ‘treno+metro’ utilizzate dai pendolari dell'hinterland, ma solo i ticket integrati ‘Io viaggio in Lombardia’, ‘Io viaggio in provincia’ e ‘Trenoincittà’ e saranno di circa il 4%.



Come riporta Milanotoday, l'aumento dei biglietti si è reso necessario per rispondere a una norma regionale che chiede di adeguare i costi all'inflazione, la stessa che potrebbe portare il comune di Milano a far salire il prezzo dei ticket Atm. Per il momento non è ancora chiaro quando scatterà l'aumento dei prezzi della metro né quanto peserà, ma il caso è già arrivato a Palazzo Marino.