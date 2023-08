di Gaia Guarino

Il Concorde è rimasto nella leggenda. Eppure gli studi sulle potenzialità di questo jet supersonico ormai in disuso non si sono mai fermati. Ne è un'evidenza il fatto che la Nasa sia già al lavoro per comprendere quali siano le possibilità effettive di raddoppiare la velocità Mach 2 alla quale viaggiava il famoso aereo.

In seguito a una serie di analisi, l'ente spaziale americano sostiene sia realistico creare un aeromobile capace di spostarsi a Mach 4 che si traduce in 4.900 km/h.

Un'andatura che se applicata a un aereo passeggeri diventerebbe una vera e propria sfida tecnica, ma che non ferma la Nasa dallo stipulare nuovi contratti con Boeing e Northrop Grumman per portare avanti concrete valutazioni di fattibilità.



Come riporta tomshw.it, sebbene non manchino dei vincoli normativi al decollo di voli civili supersonici sulla terraferma, sia Boeing sia Northrop svilupperanno dei concept e delle roadmap tecnologiche per delineare il sistema propulsivo, la struttura dell’aeromobile e i materiali più idonei per resistere a queste elevatissime velocità.