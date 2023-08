Malpensa, al T1 apre lo store ufficiale del Milan

AC Milan ha inaugurato il primo store ufficiale di un Club calcistico all’interno dell’aeroporto di Milano Malpensa. Si trova al Terminal 1, nell’area partenze Schengen.

Come riporta Malpensanews, la scelta rientra all’interno della più ampia strategia rossonera di sviluppo in ambito retail, che ha visto la ristrutturazione dello store di San Siro, come anche l’apertura del Matchday store e di pop-up store nazionali e internazionali a Milano Centrale, Riyadh e nel corso dello US Tour a Los Angeles e Las Vegas.



Il Club mira a essere sempre più presente per gli oltre 500 milioni di tifosi che seguono la squadra a Milano e in tutto il mondo, offrendo la possibilità di acquistare il merchandising ufficiale del Club e Puma.



“Lo store è stato concepito non solo come un punto di riferimento per i turisti ma anche per i nostri tifosi più affezionati - dice Casper Stylsvig, chief revenue officer di AC Milan -. Vogliamo soddisfare le esigenze di tutti, da chi desidera acquistare l’ultima maglia del Milan prima di tornare a casa a chi cerca semplicemente un gadget come ricordo della nostra città”.



Il punto vendita, aperto dalle 6.00 alle 21.00 nel periodo estivo e dalle 6.30 alle 21.30 nel periodo invernale, sarà una presenza permanente all’interno dell’aeroporto.