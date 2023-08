City break in Europa, Jet2 mette in pista il programma più ampio di sempre

Ci sono anche due mete italiane nel network invernale di Jet2, che insieme a Jet2CityBreaks ha già messo in vendita il programma dei city break della stagione 2024/2025.

Tra le nove destinazioni collegate con voli da Birmingham, East Midlands, Glasgow, Leeds Bradford, Manchester, Newcastle e Stansted ci sono anche Roma e Venezia, oltre ad Atene, Barcellona, Budapest, Cracovia, Parigi, Praga e Vienna, con collegamenti aggiuntivi in risposta alla forte domanda da parte di clienti e agenti di viaggi.



In particolare, come spiega TTG Media, sono inclusi servizi aggiuntivi per Roma da Stansted, oltre che per Atene da Birmingham e per Barcellona da Leeds Bradford, con voli operativi tutto l'anno verso queste destinazioni.



Jet2.com e Jet2CityBreaks hanno inoltre aggiunto ulteriore capacità a Praga da Birmingham e a Barcellona da Manchester. Questo significa che ci sono più di 600mila posti in vendita per city break in tutta Europa: la cifra più rilevante di sempre per il vettore, che rappresenta un aumento della capacità del 10% rispetto all'inverno 23/24.