Nuovi voli da Doha a New York nell'inverno di Qatar Airways

Il network invernale di Qatar Airways si arricchisce di nuovi collegamenti da Doha a New York. I voli per la metropoli statunitense saliranno così a tre al giorno a partire dal 30 ottobre 2023, decollando in tarda serata dal Jfk di New York per atterrare nella capitale del Qatar la mattina presto.

I passeggeri diretti negli Stati Uniti, spega eTurboNews, beneficeranno della connettività tra Qatar Airways e Jet Blue via New York e potranno accumulare punti nei programmi fedeltà di entrambi i vettori con i voli in codeshare. Da New York si potrà poi partire alla volta di oltre 80 destinazioni in Medioriente, Africa, Asia meridionale e Sud-Est asiatico.