Mancano ancora 10 giorni a settembre ma i primi segnali sulla fine della tregua di agosto e la conseguente ripresa della macchina degli scioperi nel comparto dei trasporti si annuncia già a pieni giri.

Il calendario attualmente disponibile nella sezione dedicata del Ministero dei Trasporti al momento vede già un alto numero di stop annunciati per il prossimo mese e a essere coinvolti saranno tutti i comparti.



A dare il via sarà il personale di Trenord, che si fermerà per l’intera giornata del 6 settembre, mentre due giorni dopo sarà la volta del comparto aereo con uno stop di 24 ore che interesserà diverse aree. Passando poi al 16 settembre è previsto uno sciopero di 8 ore dei dipendenti dell’Enav, mentre il giorno successivo sarà la volta del personale di Italo, che si asterrà dal lavoro per 24 ore. Chiude il calendario il trasporto pubblico locale che sarà difficoltosa un po’ in tutta Italia il 18 settembre.