Neanche il tempo di annunciare la novità per l’estate 2024, con il collegamento diretto tra Napoli e Filadelfia, ed ecco che da American arrivano altre buone notizie in merito ai voli diretti tra Italia e Stati Uniti.

Oltre al primo giornaliero verso il Sud Italia, il vettore Usa aprirà anche una nuova rotta su Venezia, vale a dire Chicago, una tratta che sarebbe dovuta partire nell’anno della pandemia ma che poi era stata messa in stand by.



Roma-Dallas annuale

L’incremento importante sulla Penisola, ormai sempre più punto di riferimento per il lungo raggio europeo delle major Usa, va così ad aggiungersi alla notizia diffusa in precedenza e che prevede l’estensione del volo tra Roma Fiumicino e Dallas, che viene promosso da stagionale ad annuale.