Bollino rosso su strade e autostrade nel weekend dei primi rientri

Fine settimana da bollino rosso quello previsto fra oggi, 18 agosto e domenica 20. Sono infatti previsti, oltre agli spostamenti locali fra destinazioni di villeggiatura, i primi rientri verso le grandi città.

Sotto la lente per il costante aumento dei flussi di traffico ci sono: la A2 “Autostrada del Mediterraneo” in carreggiata Nord, la statale 16 “Adriatica” in direzione Nord dalla Puglia fino al Veneto, la strada statale 7 “Appia” tra Campania e Lazio, la statale 148 “Pontina” nel Lazio e il Grande Raccordo Anulare di Roma, quest’ultimo in particolare nella serata di domenica.



In previsione dell’aumento dei flussi veicolari già a partire da questo pomeriggio Anas presidia la rete per mantenere fluida la circolazione.



Domani sabato 19 agosto dalle 8 alle 16 e domenica 20 agosto dalle 7.00 alle 22.00 è in vigore il divieto di transito dei mezzi pesanti.