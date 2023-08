Uk, torna l'allarme scioperi a Luton

Ancora scioperi per gli aeroporti del Regno Unito. Questa volta nel mirino c'è Luton, che potrebbe vedere una serie di agitazioni negli ultimi giorni d'estate.

In particolare, oltre 80 membri del sindacato Unite hanno anticipato, afferma ttgmedia.com, che organizzeranno tre giorni di sciopero. La prima giornata in cui incrocieranno le braccia sarà il 30 agosto (per 24 ore). A questa seguiranno le agitazioni del 6 e del 13 settembre.



Al centro delle proteste ancora una volta le condizioni salariali e di lavoro. Le parti sociali si sarebbero ritirate dal confronto, dichiarando dunque l'intenzione di proseguire con le iniziative di protesta.