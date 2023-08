La Calabria ripropone il Treno degli Dei, viaggio lungo la costa tirrenica

Torna in Calabria il ‘Treno degli Dei’, viaggio sui treni storici alla scoperta della costa tirrenica della Regione. Quattro gli appuntamenti fissati: si inizia venerdì 18 e sabato 19 e si prosegue nel finesettimana successivo il 25 e il 26 agosto.

Due gli itinerari proposti: ‘Tropea, borgo degli Dei’ e ‘Costa Viola by night’. Il primo prevede la partenza del treno dalla stazione di Paola alle ore 15. 42 e le fermate intermedie nelle stazioni di Amantea (16. 06), Lamezia Terme Centrale (16. 32), Pizzo (16. 59), Zambrone (17. 20) fino ad arrivare a Tropea (17. 33), la perla del Tirreno, che quest’anno ha conquistato le cinque vele di Legambiente. Il treno di ritorno partirà da Tropea alle 00. 56 per fare rientro a Paola alle 02. 35, ed effettuerà fermate intermedie a Zambrone (01. 06), Pizzo (01. 25), Lamezia Terme Centrale (01. 49), Amantea (02. 14).



Il secondo itinerario con partenza da Tropea alle 18.03 effettuerà la fermata intermedia a Ricadi-Capo Vaticano (18. 16), ed è dedicato alla scoperta dei borghi di Bagnara, Scilla e della città di Reggio Calabria con il suo lungomare. Il treno di ritorno partirà da Reggio Calabria Centrale alle 23. 10 e arriverà a Tropea alle 00. 56, previste le fermate intermedie di Reggio Calabria Lido (23. 16), Scilla (23. 39), Bagnara (23. 48), Ricadi Capo Vaticano (00. 36) e Rosarno (00. 14).



L’iniziativa è realizzata dalla Regione Calabria e dalla Fondazione FS Italiane, in collaborazione con l’associazione Ferrovie in Calabria e con i comuni di Bagnara Calabra e Tropea.