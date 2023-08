Per ora sono solo ipotesi frutto di rumors, ma quello che è certo è che il nome del Gruppo Msc è tornato a circolare nelle ultime ore legato al futuro di Ita Airways con Lufthansa. E a tirare di nuovo in ballo la società della famiglia Aponte sarebbe stata la stessa premier Giorgia Meloni.

A mettere in campo l’ipotesi di un ritorno in pista è stato il quotidiano Milano Finanza: secondo la sua ricostruzione, Giorgia Meloni starebbe pensando di riprovare a corteggiare Gianluigi Aponte per un suo coinvolgimento nel processo di privatizzazione del vettore, ovviamente insieme al gruppo tedesco, con il quale due anni fa aveva tentato una prima scalata.



Ma quali sarebbero le motivazioni di questa clamorosa svolta, sempre secondo il quotidiano? Nel Governo serpeggerebbero timori in merito a un passaggio totale al vettore tedesco, vedendo il rischio di un futuro ruolo marginale all’interno del gruppo. Inoltre con un coinvolgimento di Msc potrebbe cambiare anche il futuro di Malpensa, oggi defilato nel progetto di Lh.