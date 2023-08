Ita Airways: via alle vendite del Trieste-Linate in continuità territoriale

Inizieranno il primo settembre i collegamenti tra Trieste e Milano Linate targati Ita Airways, i cui biglietti sono già in vendita. La compagnia si è infatti aggiudicata la gara indetta da Enac per gestire la rotta in esclusiva fino al 31 agosto 2026.

“L’operativo prevede due frequenze giornaliere dal lunedì al venerdì ed una frequenza il sabato – si legge in una nota del vettore -, con orari che garantiranno la partenza da Trieste nella prima mattinata e il rientro da Milano Linate in serata. Sarà possibile acquistare i voli presso le agenzie di viaggio e su tutti i canali di vendita di Ita Airways, come il sito ita-airways.com e il call center della compagnia”.