La Francia continua nella sua strategia per spingere i viaggiatori a preferire il treno all'aereo. La nuova mossa annunciata dal Governo parte dalla constatazione che (per quanto riguarda il mercato d'Oltralpe, ovviamente) spesso l'aereo sia meno costoso del treno su tratte sovrapponibili.

Come riporta travelmole.com, la Francia ha dunque intenzione di aumentare le tasse sui voli per rendere il trasporto su rotaia più competitivo.



Le modifiche alle tariffe

Secondo gli annunci, i rincari riguarderanno solo le tratte su cui il treno può essere competitivo sul fronte della durata del viaggio. Si tratterà dunque di rotte interne, in particolare quelle tra Parigi e città come Lione, Nantes e Bordeaux.



L'incremento delle tasse, stando alle previsioni, potrebbe scattare dal prossimo anno, con l'obiettivo di ridurre le emissioni legate ai trasporti.



La reazione delle compagnie aeree non si è fatta attendere. Airlines for Europe si è infatti pronunciata contro la misura, ricordando che "la Francia impone già alcune delle tasse sui voli più elevate dell'Ue".