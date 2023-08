Cathay verso l'acquisto di 32 Airbus a corridoio singolo

Cathay si prepara a rinnovare la flotta sulle tratte che servono le mete della Cina continentale e dell'Asia.

La compagnia ha infatti annunciato l'intenzione di acquistare 32 A321neo e A320neo, proseguendo così con la modernizzazione della flotta. Gli aeromobili in questione saranno impiegati proprio sulle tratte riguardanti Asia e Cina.



Come riporta nexotur.com, il vettore arriverà così a più di 70 nuovi aerei.



Ronald Lam, ceo di Cathay Group, ha commentato: "Siamo impegnati a investire nel futuro a lungo termine del gruppo e dell'Hong Kong International Aviation Hub, che prevediamo crescerà in modo esponenziale".