Cathay Pacific prepara il restyling della business: le prime indiscrezioni

Cathay Pacific ha svelato alcuni dettagli dei nuovi sedili di business class che i passeggeri troveranno sui Boeing 777 della compagnia. Al momento si tratta soltanto di uno sneak peek e si attendono news sul resto della cabina.

A oggi si sa che il nuovo prodotto di business class prenderà il nome di Aria Suite e verrà proposto sui Boeing 777-300ER della flotta a partire dal secondo trimestre del 2024. G. G.



Come riporta Simpleflying.com, ciò che si coglie dal video divulgato dal vettore, sono gli ampi spazi a disposizione di coloro che viaggeranno in questa classe di servizio, con porte per il rispetto della privacy durante il volo. Per il resto, Cathay Pacific lascia tutti con uno Stay Tuned, ingolosendo il pubblico con l'invito a 'godersi il lusso discreto di Aria'.