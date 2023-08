Parte Fly Right, la campagna europea contro i passeggeri indisciplinati

L'agenzia dell'Unione Europea per la sicurezza aerea (EASA) ha recentemente avviato la campagna "Fly Right": il progetto mira a promuovere un comportamento appropriato e conforme dei passeggeri a bordo.

"Negli ultimi tre anni, l'industria aeronautica europea ha registrato un aumento nel numero e nella gravità di episodi legati a passeggeri indisciplinati – dice John Franklin, responsabile dell'EASA per la promozione della sicurezza e responsabile della campagna -. Per questo motivo l'EASA ha lanciato quest'estate la campagna "Fly Right". Invitiamo le autorità nazionali, le compagnie aeree e gli aeroporti a collaborare e a comunicare chiaramente con i passeggeri: è importante ridurre al minimo i rischi per il pubblico in viaggio e per i membri dell'equipaggio".



I casi più comuni di passeggeri indisciplinati comprendono un'ampia gamma di comportamenti scorretti, come il mancato rispetto delle istruzioni dell'equipaggio, il consumo eccessivo di alcolici, gli alterchi verbali e persino quelli fisici



L'EASA raccomanda una serie di misure, fra le quali una legislazione più severa, la formazione dell'equipaggio e del personale, l’introduzione di sistemi di segnalazione e comunicazioni efficaci e di misure di sicurezza potenziate e l’educazione dei passeggeri.



L'obiettivo principale della campagna "Fly Right" è quello di sensibilizzare i passeggeri su questo tema. Tre gli highlights messi in luce dalla campagna sotto tre titoli chiave.



Il primo è ‘Pronti per il volo’ e comprende consigli per un viaggio tranquillo e senza stress, come ad esempio preparare le valigie in modo intelligente e secondo le regole della compagnia aerea, informarsi bene, arrivare in anticipo all'aeroporto e così via. Il secondo è ‘Siate gentili’: si sottolinea l'importanza di essere gentili con il personale e i compagni di viaggio, di avere pazienza e di mantenere la calma, di seguire le istruzioni dell'equipaggio e di aiutare il prossimo. Infine, ‘Non litigare’: ai passeggeri viene ricordata l'importanza di un comportamento responsabile e razionale a bordo, per evitare possibili conseguenze di una condotta non conforme alle regole.