Trenitalia: tra i fondi del Pnrr anche 140 milioni per gli Intercity Notte

Ci sarà anche un impulso agli Intercity Notte nell’ambito dei fondi del Pnrr a favore di Trenitalia. Sono infatti previsti 140 milioni di euro a disposizione per le 70 nuove carrozze che verranno utillizzate da e per la Sicilia.

“Tre le tipologie delle 70 carrozze notte: 44 saranno “Cuccette”; 22 “Letto” e 4 carrozze con posti a sedere. Le “Cuccette”, saranno dotate di un sistema di climatizzazione che consente la termoregolazione per stanza, prevedono 7 cabine con 4 letti ciascuna - si legge in una nota di Trenitalia -. Le carrozze “Letto” prevedono confortevoli camere da letto, 2 matrimoniali e 6 con due letti singoli, dotate di toilette e doccia privata”.





L'investimento ha l’obiettivo di rinnovare il materiale rotabile, anche in un’ottica di salvaguardia ambientale. Complessivamente, nell’ambito dei fondi Pnrr, sono state individuate risorse per 200 milioni di euro da destinare al miglioramento dei collegamenti Intercity verso il Sud Italia.