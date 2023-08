Decreti omnibus, i sindacati chiedono confronto con il Governo su trasporti e Alitalia

Dopo l’approvazione dei decreti omnibus in Cdm, le organizzazioni sindacali chiedono un confronto con il Governo prima della conversione in legge dei testi per venire incontro alle necessità dei lavoratori del trasporto aereo e, in particolare, della ex Alitalia.

In una nota, il segretario generale Uiltrasporti, Claudio Tarlazzi, fa sapere che “abbiamo chiesto di essere auditi dalle commissioni competenti di Camera e Senato e dalla ministra del Lavoro Elvira Calderone sul decreto Asset e Investimenti, affinché la conversione definitiva in legge possa essere più adeguata alle necessità delle lavoratrici e dei lavoratori del settore trasporti”.



Il decreto, continua, “interviene su molti settori come ad esempio il trasporto aereo, dove la Uiltrasporti è il sindacato più rappresentativo e in particolare sulle lavoratrici e lavoratori ex Alitalia modificando le norme esistenti in tema di ammortizzatori sociali, introducendo di conseguenza restrizioni e limitazioni che ne riducono le condizioni di tutela”.



“Dopo il mancato coinvolgimento delle organizzazioni sindacali nella fase di stesura del decreto - conclude Tarlazzi - ci auguriamo di essere ascoltati affinché possano essere messi in atto i necessari e adeguati accorgimenti”.