Aeroporto dell’Umbria: traffico triplicato rispetto al 2019

È una crescita continua quella dell’aeroporto dell’Umbria, che anche a luglio piazza un record assoluto di traffico, cresciuto del 32% sull’anno scorso e triplicato rispetto al 2019.

“Quello che emerge dai dati di questa estate 2023 - sottolinea il direttore generale Umberto Solimeno - è certamente non il solo freddo numero di incremento passeggeri e di movimenti rispetto al 2022 ed al 2019, ma una operatività a tutto tondo senza sbavature e senza disagi per passeggeri e compagnie aeree, dove la società di gestione ha erogato il miglior servizio possibile, senza alcun dubbio al di sopra degli standard previsti. scorso e triplicato rispetto al 2019”.



Per lo scalo si tratta quest’anno di un percorso che vede totalizzare, nel periodo gennaio – luglio, 302.378 passeggeri ed oltre 3.500 movimenti totali, pari ad un +61% sul 2022 ed un +151% sul 2019 per quanto riguarda i transiti registrati e ad un +12% sul 2022 e +63% sul 2019 per quanto riguarda i movimenti aerei.