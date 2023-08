Emirates sceglie Bulgari per il kit di business e first class

Uno dei plus di volare in business o in first class, in aggiunta alla qualità del servizio, sono gli amenity kit spesso firmati dai grandi brand del lusso. Emirates non si smentisce e presenta la collezione autunno/inverno del proprio kit by Bulgari.

Si tratta di otto borsette tutte diverse, da 'conquistare' di viaggio in viaggio, con all'interno delle nuove fragranze in un packaging esclusivo, uno specchietto e altri accessori per rendere il volo più piacevole.



Come si legge su Simpleflying.com, nonostante queste pochette siano disponibili soltanto nelle classi top della compagnia, Emirates rassicura i passeggeri di Premium ed Economy, anticipando che nei prossimi mesi ci saranno degli ulteriori amenity kit da collezione.