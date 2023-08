Aeroporto di Cagliari, primo semestre in crescita

Crescita di passeggeri del +13,9% sul 2022 e del +3,9% rispetto al medesimo periodo del 2019. Sono questi i dati con cui l’aeroporto di Cagliari chiude il primo semestre 2023, per un totale di 2.087.819 passeggeri tra arrivi e partenze.

I 614.674 passeggeri di luglio portano il totale di viaggiatori di questo inizio estate a quota 1.584.147 (maggio-luglio). Da gennaio a luglio 2023 sono stati registrati 2.702.493 passeggeri e secondo le stime, il traffico passeggeri a fine 2023 supererà quota 4,5 milioni tra arrivi e partenze.



Buoni anche i dati sulla puntualità. Nel primo semestre del 2023, dice la nota Sogaer, su un totale di 6.821 decolli, i ritardi hanno riguardato 1.443 movimenti, di cui 14 imputabili all’aeroporto di Cagliari, alle sue strutture e ai suoi servizi.



Prendendo in considerazione gli arrivi, nei primi sei mesi dell’anno, l’attesa per lo sbarco del primo passeggero per il 90% dei voli è stata inferiore a 4 minuti; il valore medio del tempo di attesa nello stesso periodo è pari a circa 2 minuti. Le attese ai nastri bagagli sono state in media di 9 minuti per il primo bagaglio e di 13 minuti per l’ultimo.