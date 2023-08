Alitalia, il Governo proroga la Cigs per i dipendenti fino al 31 ottobre 2024

Prorogata fino all’autunno del 2024 la Cassa integrazione straordinaria per gli ex dipendenti Alitalia. La misura è stata inserita nei decreti omnibus approvati ieri dal Consiglio dei ministri.

I lavoratori della compagnia aerea, che ha cessato le operazioni il 15 ottobre 2021, potranno così beneficiare dell’ammortizzatore sociale fino al 31 ottobre del prossimo anno.



Cosa cambia

Tuttavia, riporta SkyTg24, l’Esecutivo ha disposto la modifica di alcuni paramatri: il tetto dell’aumento del trattamento economico è stato abbassato.



Questo passerà dall’80% al 60%.



Obiettivi

La proroga della Cigs ha il fine - si legge nella nota di Palazzo Chigi - di accompagnare la ricollocazione dei lavoratori di Az e consentire anche l’attuazione dei programmi formativi cofinanziati a livello regionale.



Il trattamento di integrazione salariale non potrà superare un tetto massimo, fissato in 2.500 euro.



Inoltre, il Governo ha previsto per i datori di lavoro che assumono a tempo indeterminato personale dal bacino Alitalia, a decorrere dalla data del 10 gennaio 2024, l'esonero totale dal versamento dei contributi previdenziali per un periodo massimo di 36 mesi.