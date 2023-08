di Gaia Guarino

Secondo gli italiani, quali sono le compagnie aeree più affidabili? In un’estate dove al caro voli si aggiungono non pochi disagi causati da scioperi, overbooking e cancellazioni, i nostri connazionali non hanno comunque rinunciato alle vacanze e dunque ai servizi offerti dai vettori. Ad analizzare la situazione è Jfc che, attraverso uno studio di settore, ha stilato una Top 10.

Massimo Feruzzi, amministratore unico di Jfc, spiega: “Gli italiani vogliono volare e sono disponibili, e anche costretti, a spendere di più ma a fronte di questo incremento del costo del biglietto aereo chiedono soprattutto affidabilità”.



E così, avendo come parametri gli orari dei voli, la puntualità, le frequenze, la localizzazione dell’aeroporto, la comodità a bordo, la cortesia dell’equipaggio, la gestione bagagli e l’attenzione alla sostenibilità, sono Lufthansa (premiata con un punteggio di 8,2/10), British Airways (7,7/10) e Air France (7,5/10) a conquistarsi il podio. Segue Ryanair (7,2/10), al quarto posto, che piace più di Ita Airways (7/10) subito quinta. Come riporta ilgiornale.it, chiudono la classifica una serie di low cost – nell’ordine dalla sesta alla decima – ossia easyJet, Volotea, Vueling e a parimerito WizzAir ed Eurowings.