Wizz Air: “Possibili cancellazioni per verifiche ai motori”

Possibili disagi per i passeggeri Wizz Air nei prossimi giorni. Attraverso una nota, la compagnia aerea annuncia che "a causa di ispezioni accelerate ad alcuni dei suoi motori GTF richieste da Pratt & Whitney, ha dovuto apportare modifiche al suo network con conseguente cancellazione di alcuni voli in determinati giorni e per alcune destinazioni".

Ai passeggeri interessati dalle riprogrammazioni e dalle soppressioni "verrà offerto un volo alternativo, un rimborso completo tramite il metodo di pagamento utilizzato o un credito di prenotazione pari al 120% della tariffa originale".



Nel caso in cui la prenotazione sia stata effettuata tramite un'agenzia di viaggi o terze parti, la compagnia aerea consiglia di "contattare queste ultime per apportare le modifiche necessarie".



Il vettore consiglia, inoltre, ai clienti di "controllare la cartella 'spam' per verificare la presenza di e-mail relative a possibili modifiche agli orari".